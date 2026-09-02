Η ΑΕΚ πέτυχε δύο γκολ (Ζίνι, Γκεοργκίεφ), μπορούσε περισσότερα και με το 2-0 επί του Νέστου ξεκίνησε χωρίς προβλήματα τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο «κιτρινόμαυρο» γήπεδο της Χρυσούπολης.

Με τρίποντο ξεκίνησε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Ένωση, των πολλών αλλαγών στο αρχικό σχήμα, έχασε πολλές ευκαιρίες στη Χρυσούπολη, παρουσία 3.000 φίλων της, αλλά το γκολ του Ζίνι από το 10' της είχε δώσει από νωρίς το προβάδισμα, με τον Γκεοργκίεφ στο 83' να διαμορφώνει το τελικό 0-2.

Έτσι ξεκίνησαν Νέστος και ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμενόταν να αλλάξει όλη την ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στους Λυκογιάννη και Αριάγκα, αλλά και στον Αλεξίου, ο οποίος μαζί με τον Καλοσκάμη ήταν οι δύο νεαροί Έλληνες της ενδεκάδας βάσει του κανονισμού. Ο Μπρινιόλι ξεκίνησε στην εστία, με τον Λυκογιάννη στο ντεμπούτο του στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Γκεοργκίεφ στο δεξί και τον Αλεξίου (επίσης στο ντεμπούτο του) με τον Βίντα δίδυμο στόπερ. Οι Αριάγκα και Κάιρινεν επιλέχθηκαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μάνταλο αριστερά, τον Καλοσκάμη δεξιά και τον Γκατσίνοβιτς με τον Ζίνι μπροστά. Για τον Νέστο Χρυσούπολης ο Τιμόθεος Καβακάς επέλεξε τον Αστρά στην εστία, τους Δερμιτζάκη, Παντεκίδη και Γκιώνη στη άμυνα, τους Μαϊδανό, Θωμαΐδη, Κασέμι και Μπαλτά στη μεσαία γραμμή και τους Τριμμάτη, Τότσκα και Γιακουμάκη στην επίθεση.

Ο Ζίνι έβαλε την ΑΕΚ νωρίς μπροστά στο σκορ

Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού από το ξεκίνημα και παρά το ολικό rotation στην ενδεκάδα, οι κιτρινόμαυροι μπήκαν με ρυθμό και στόχο να πάρουν γρήγορα το προβάδισμα. Μπορεί στο 3' μετά το γλίστρημα του Αστρά, ο Ζίνι να μην βρήκε δίχτυα σε κενή εστία από πλάγια θέση και στο 9' μετά από ωραία πάσα του Μάνταλου, ο Γκατσίνοβιτς να είδε την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο επιχειρώντας να κρεμάσει τον Αστρά σε τετ α τετ, αλλά με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών η Ένωση πήρε κεφάλι στο σκορ. Ο Αριάγκα που έδειχνε καλά στοιχεία και με την μπάλα στα πόδια έβγαλε μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Νέστου κι ο Ζίνι μπαίνοντας στην περιοχή βρήκε δίχτυα με δυνατό τελείωμα για το 0-1 στο 10'.

Θετική ήταν και η εικόνα του Λυκογιάννη στο ντεμπούτο του, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να έχει ωραία ανεβάσματα και γυρίσματα στην περιοχή. Σε ένα από αυτά στο 20' έβγαλε μια σέντρα ακριβείας για τον Γκατσίνοβιτς, όμως η κεφαλιά του τελευταίου πέρασε άουτ. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ άρχισε να ρίχνει τους ρυθμούς, συνεχίζοντας ωστόσο να έχει τον έλεγχο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λυκογιάννης είχε και μια αξιόλογη τελική στο 44' με ένα διαγώνιο δυνατό αριστερό σουτ, το οποίο πέρασε δίπλα από το κάθετο του Αστρά.

Η ΑΕΚ συνέχιζε να χάνει ευκαιρίες, ο Γκεοργκίεφ σφράγισε το διπλό

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, στο 47', μια άτσαλη απομάκρυνση του Αλεξίου σε σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Μαϊδανό λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυτογκόλ, με την ΑΕΚ αμέσως μετά να έχει δύο καλές στιγμές με Ζίνι στο 52' και Αλεξίου στο 53', αλλά ο Ανγκολέζος φορ δεν μπόρεσε ούτε να πλασάρει, αλλά ούτε και να γυρίσει σωστά, ενώ ο Έλληνας στόπερ που είχε προωθηθεί είδε το συρτό σουτ που επιχείρησε να περνάει δίπλα από το κάθετο. Λίγο αργότερα ωστόσο ο Αλεξίου αποχώρησε με ενοχλήσεις, με τον Χριστακόπουλο να τον αντικαθιστά και τον Γκεοργκίεφ να μεταφέρεται δίπλα στον Βίντα στο κέντρο της άμυνας.

Η ΑΕΚ έχανε ευκαιρίες, έχοντας ακόμα μια με κεφαλιά του Ζίνι στο 62' στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα του Μάνταλου, με τον Νίκολιτς να περνάει τους Μάγερ και Πήλιο, αντί των Κάιρινεν και Λυκογιάννη. Οι κιτρινόμαυροι δεν τελείωναν το παιχνίδι παρά τις μεγάλες φάσεις που δημιουργούσαν, ελέω και του Αστρά, ο οποίος στο 72' με εξαιρετική διπλή απόκρουση είπε «όχι» σε Ζίνι και Καλοσκάμη, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μάγερ από πλεονεκτική θέση δεν βρήκε εστία σε πλασέ μέσα από την περιοχή.

Τελικώς το 0-2 έγινε στο 83' με τον Μάγερ να φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή με εκτέλεση φάουλ και τον Γκεοργκίεφ με κεφαλιά να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Στα τελευταία λεπτά εκτός του Ζούμπκοφ, πέρασε και ο Αργυρίου στο ματς πραγματοποιώντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Μάλιστα ο 17χρονος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είχε και ένα πλασέ που μπλόκαρε ο Αστράς.

Νέστος Χρυσούπολης (Τιμόθεος Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (66' Τουτόντα), Γιακουμάκης (75' Σταυρόπουλος), Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς (66' Καντάβε), Τριμμάτης (60' Στοϊλίκοβιτς), Μαιδανός, Παντεκίδης (66' Σαπουντζής), Γκιώνης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Λυκογιάννης (62' Πήλιος), Αλεξίου (57' Χριστακόπουλος), Βίντα, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν (62' Μάγερ), Αριάγκα, Μάνταλος, Καλοσκάμης (84' Αργυρίου), Γκατσίνοβιτς (84' Ζούμπκοφ), Ζίνι

