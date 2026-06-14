Πιερό: «Μόλις αποσυρθώ θέλω να γίνω πράκτορας του FBI»

Ο Φραντζί Πιερό παραχώρησε δηλώσεις στη γαλλική L'Equipe, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του για όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο το φετινό Μουντιάλ για τον Φραντζί Πιερό και την Αϊτή, καθώς στην πρεμιέρα τους ηττήθηκαν με 0-1 από τη Σκωτία.

Μάλιστα, ο στράικερ της ΑΕΚ είχε και μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 85ο λεπτό, όταν η κεφαλιά του πέρασε λίγο άουτ.

Ωστόσο, ο 31χρονος επιθετικός έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, ελέω δηλώσεων που παραχώρησε στη γαλλική L'Equipe. Ο Πιερό μίλησε στο πασίγνωστο μέσο αναφορικά με τα σχέδιά του για όταν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, αποκαλύπτοντας πως θέλει να γίνει πράκτορας του FBI.

Μάλιστα, εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα με κοινωνικούς σκοπούς, το οποίο λατρεύει λόγω του ενδιαφέροντός του για δικαιοσύνη.

Uma das histórias mais curiosas desta Copa do Mundo envolve o atacante haitiano Frantzdy Pierrot! 🇭🇹



Hoje defendendo a seleção do Haiti no Mundial, o jogador revelou que já pensa no futuro quando pendurar as chuteiras.



E o plano é surpreendente: trabalhar no FBI!



🗣️ "Ser… pic.twitter.com/fNjUVgPXED — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 13, 2026

«Όταν μιλάω γι' αυτό με ανθρώπους γύρω μου, με ρωτούν αν είναι αλήθεια, δεν το πιστεύουν. Αλλά όταν τους εξηγώ τους λόγους, καταλαβαίνουν. Όντας πράκτορας του FBI, ναι, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω μετά την καριέρα μου. Πάντα ήθελα να προστατεύω τους ανθρώπους, να είμαι κάποιος που είναι γνωστός για την προσπάθειά του να κάνει το καλό.

Για μένα, η ζωή είναι απλώς αυτό: να προσπαθείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, να φέρεσαι σε όλους το ίδιο. Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου που θέλω να είμαι.

Η μελέτη αυτού του αντικειμένου ανοίγει πολλές πόρτες. Μπορείς να γίνεις ένας "συνηθισμένος αστυνομικός", κάτι που δεν είναι το επάγγελμά μου, ή να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου, να ενταχθείς σε μια ακαδημία για να γίνεις πράκτορας του FBI. Ή ακόμα, αν ήθελα να γίνω δικηγόρος, θα μπορούσα να συνεχίσω τις σπουδές μου αργότερα.

Ήθελα να ανοίξω πόρτες στον εαυτό μου, ώστε, τελικά, να μπορέσω να αφιερώσω χρόνο για να καταλάβω τι θέλω να κάνω. Γι' αυτό ήταν μια καλή επιλογή για μένα. Αλλά είναι αλήθεια ότι το FBI είναι ένα από τα πράγματα που κουβαλάω πάντα μέσα μου.

Θέλω να είμαι ένας από εκείνους που βοηθούν στην επίλυση μεγαλύτερων, βαθύτερων προβλημάτων, να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Το FBI αντιπροσώπευε ένα μονοπάτι για μένα μέσω του οποίου θα μπορούσα να το πετύχω αυτό. Και αν, στο τέλος της καριέρας μου, θέλω ακόμα να το κάνω αυτό, θα κάνω ό,τι χρειαστεί».