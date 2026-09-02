Άρης: Επιβεβαιώνει η ΠΑΕ το «φρένο» στη μεταγραφή Ζαουέ

Η αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Αλεξάντερ Ζαουέ επιβεβαιώνεται πλέον και από την πλευρά του Άρη ο οποίος εξετάζει κι άλλες λύσεις.

Μετά το δημοσίευμα του corsematin.com, σύμφωνα με το οποίο ο 21χρονος μεσοεπιθετικός παραμένει στη Μπαστιά «τουλάχιστον προς το παρόν», η ΠΑΕ Άρης επιβεβαιώνει ότι η μεταγραφή έχει συναντήσει εμπόδια στο τελικό στάδιο των συζητήσεων. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «κιτρινόμαυροι», «προς το παρόν το θέμα του Αλεξάντρ Ζαουέ έχει κολλήσει σε κάποιες λεπτομέρειες και πάει να χαλάσει», παρότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε εικόνα συμφωνίας και η υπόθεση θεωρούνταν ουσιαστικά προχωρημένη προς ολοκλήρωση.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει προφανώς και τα δεδομένα για τις τελευταίες κινήσεις του Άρη στην αγορά. Οι Θεσσαλονικείς εξακολουθούν να έχουν ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση ακόμη ενός κεντρικού αμυντικού, έχοντας ήδη προχωρήσει σε επαφές και προτάσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Παράλληλα, όμως, εφόσον η μεταγραφή του Ζαουέ δεν προχωρήσει οριστικά, δεν αποκλείεται να αναπροσαρμοστεί το πλάνο και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος και στην προσθήκη ενός ακόμη αριστερού εξτρέμ, ώστε να υπάρχει επιπλέον βάθος και επιλογές στη συγκεκριμένη θέση. Ο Άρης έχει ακόμη χρονικό περιθώριο για τις τελευταίες του κινήσεις και πλέον καλείται να αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσει τις διαθέσιμες θέσεις και το οικονομικό περιθώριο του ρόστερ.