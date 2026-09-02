Οι Γάλλοι βάζουν σε εκκρεμότητα βρίσκεται η μεταγραφή του Αλεξάντρ Ζαουέ στον Άρη καθώς σημειώνουν ότι ο 21χρονος θα παραμείνει στην Μπαστιά!

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Αλεξάντρ Ζαουέ στον Άρη καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κορσικής «corsematin», δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του επιθετικού από την Ακτή Ελεφαντοστού. Καθώς οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν στην 3η κατηγορία της Γαλλίας και η Μπαστιά δεν προχώρησε στην απόκτηση άλλου παίκτη, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο Ζαουέ θα παραμείνει στην ομάδα… μέχρι νεοτέρας. Θυμίζουμε ότι η ΠΑΕ Άρης είχε επιβεβαιώσει τη συμφωνία με την Μπαστιά – για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη – όσο και με τον 21χρονο επιθετικό για την υπογραφή πενταετούς συμβολαίου.