Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν το σπουδαίο deal.

Το ακριβότερο deal στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πήρε επίσημα σάρκα και οστά την Τετάρτη (2/9), καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν στον ισπανικό σύλλογο τη ρήτρα ύψους 16 εκατ. ευρώ για χάρη του Κολομβιανού χαφ, ενώ το συνολικό deal φέρεται να άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ, νούμερο αρκετά υψηλό για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο 23χρονος βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (1/9) στη χώρα μας, όπου πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών, μέχρι το 2030 με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πριν προχωρήσει στις καθιερωμένες φωτογραφίσεις.

🔴⚪️💥 Welcome to Olympiacos 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚!



¡Bienvenido al Olympiacos, 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚! 💥⚪️🔴 pic.twitter.com/7m8hM5GSc1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 και αποκτήθηκε από τη Racing Santander, με την οποία εφέτος έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της La Liga ως βασικός. Με την ομάδα της Κανταβρίας έχει κάνει 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε από τη Bogotá της πατρίδας του και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για λογαριασμό της Leverkusen (10 συμμετοχές). Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στη Hull City (31 παιχνίδια, 1 γκολ).

Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους της τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γκουστάβο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!