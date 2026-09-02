Όπως αναμενόταν ο Ίβαν Νεγιού θα φορά τη φανέλα του Βόλου Elabet ως δανεικός από τη Χετάφε.

Ένα σπουδαίο deal ανακοίνωσε ο Βόλος Elabet, καθώς την ομάδα της Μαγνησίας θα ενισχύσει στη μεσαία γραμμή ο Ίβαν Νεγιού. Ο 29χρονος Καμερουνέζος ήρθε στην Ελλάδα ως δανεικός από τη Χετάφε όπως έκανε γνωστό η ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Καμερουνέζου μέσου Yvan Neyou με τη μορφή δανεισμού από την Χετάφε.

O Yvan Neyou αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως δανεικός στην Αλ Όκντοντ της Σαουδικής Αραβίας, καταγράφοντας επτά συμμετοχές. Από το 2025 ανήκει στη Χετάφε, με την οποία έχει αγωνιστεί σε οκτώ παιχνίδια, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και μία ασίστ. Στο παρελθόν, ο Neyou έχει φορέσει επίσης 90 φορές τη φανέλα της Λεγανές και 50 της Σεντ Ετιέν.

Επιπλέον, ο Yvan Neyou έχει καταγράψει 11 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Καμερούν.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Yvan Neyou στην οικογένεια της».

Να θυμίσουμε πως την προηγούμενη σεζόν έπαιξε ως δανεικός για έξι μήνες πέρσι στην Αλ Όκντοντ στης Σαουδικής Αραβίας όπου έπαιξε σε 7 ματς ενώ με τη Χετάφε από το 2025 έχει στο παλμάρε του 8 παιχνίδια με ένα γκολ και μία ασίστ.