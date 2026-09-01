Συναρπαστικό ματς στο Πανθεσσαλικό! Η Καλαμάτα προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με αντεπίθεση στην επανάληψη ο Βόλος ισοφάρισε σε 2-2 με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου.

Έχοντας από ένα καλό ημίχρονο οι Βόλος ELABET και Καλαμάτα έμειναν στο 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου. Η Καλαμάτα προηγήθηκε με 0-2 και οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-2 στην επανάληψη.

Βόλος ELABET - Καλαμάτα: Έτσι ξεκίνησαν οι ομάδες

Ο Βόλος ELABET είχε αρχική προσέγγιση στο 4-2-3-1: Κοσέλεφ γκολκίπερ, άμυνα με Γρόσδη, Ες Σαουμπί, Κάργα και Μύγα, κέντρο με Μπαρέ και Ρεφατλάρι και τριάδα πίσω από τον φορ Χαραλαμπόγλου με Φουρτάδο, Γκονζάλες και Ρετζίς Κρέσπι.

Ο σχηματισμός της Καλαμάτας από την άλλη ήταν ως εξής: Βασιλίεβιτς ο γκολκίπερ, άμυνα με Χατζηθεοδωρίδη, Γκεσάν, Μπακαγιόκο και Ιγκνιάτοβιτς, κέντρο με Καρεάσο και μπροστά τους στα άκρα τους Χάμζα και Λιατσικούρα και τριάδα μπροστά με Μπονέτο, Σίγκουρντσον και Μπόλιβαρ.

Καλύτερος ο Βόλος ELABET στην αρχή αλλά το 0-2 η Καλαμάτα

Στο πρώτο 45λεπτο ο γηπεδούχος Βόλος ELABET ήταν ανώτερος μεσοεπιθετικά. Στο 10' ο Ρεγκίς πλάσαρε από καλή θέση αλλά κόπηκε. Στο 23' υπήρξε μία τεράστια επέμβαση του Βασίλιεβιτς στο τετ α τετ που έγινε από τον Φουρτάδο.

Στο 26' ο Μπολίβαρ από κοντά έκανε το 0-1. Εξαιρετική συνεργασία με Καρεάσο για Χάμζα και Μπονέτο και γύρισμα προς τον Μπολίβαρ που από κοντά και με το ξεπέταγμά του έκανε το 0-1. Στο 33' το πλασέ του Σίγκουρντσον ήταν που μπλόκαρε ο αντίπαλος γκολκίπερ. Στο 34' ο Βασίλιεβιτς είπε 'όχι' στον Γκονζάλες. Στο 38' υπήρξε μία σουτάρα του Γκονζάλες στο δοκάρι.

Στο 39' ο Μπονέτο που είχε ασίστ στο 0-1 σκόραρε για το 0-2. Ο Λιατσικούρας έδωσε τη μπάλα στον Μπονέτο. Εκείνος βρήκε δίχτυα με σουτ όπου ο Κοσέλεφ βρήκε τη μπάλα και δεν την συγκράτησε.

Ο Βόλος ELABET μείωσε στο σκορ σε 2-1 και το 2-2 με φανταστικό φάουλ του Γκονζάλες

Στο β' μέρος υπήρξαν αλλαγές επί αλλαγών από τις 2 ομάδες. Στο 68' ο Κάργας είχε ένα πλασέ λίγο έξω. Ο Βόλος μπόρεσε να βγάλει επιθετική αντίδραση και να μειώσει το σκορ σε 2-1. Έπειτα από εξαιρετική πάσα του Λάμπρου ο Ουρτάδο βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο γκολκίπερ και με πολύ καλό τελείωμα σκόραρε.

Στο 83ο λεπτό ο Βόλος ELABET έκανε το 2-2. Φανταστική εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες και η μπάλα πήγε εκεί που φωλιάζουν οι... αράχνες. Άπιαστο σουτ και γκολ για το 2-2. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Βόλος ELABET: Κοσέλεφ, Γρόσδης (58' Κόμπα), Ες Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (66' Τζόκα), Μπαρέ, Ρεφατλάρι, Χαραλαμπόγλου, Φουρτάδο (40' λ.τρ. Ουρτάδο), Γκονζάλες και Ρετζίς Κρέσπι (58' Λάμπρου).

Καλαμάτα: Βασιλίεβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Γκεσάν, Μπακαγιόκο, Ιγκνιάτοβιτς, Καρεσάο (46' Μορέϊρα), Χάμζα (64' Μουζάκης), Λιατσικούρας, Μπονέτο (64' Μαρτίν), Σίγκουρντσον (46' Πινέϊρο) και Μπόλιβαρ (75' Ροντρίγκες).