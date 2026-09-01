Νεγιού - Βόλος Elabet: Συμφωνία με τη Χετάφε για τον δανεισμό του
Ο Βόλος Elabet δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα έχοντας μία ήττα και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές ωστόσο η ομάδα προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ και βρίσκεται κοντά σε ένα σπουδαίο deal.
Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Ρούντι Γκαλέτι, η ομάδα της Μαγνησίας είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ίβαν Νεγιού για την αναβάθμιση της μεσαίας γραμμής.
Συγκεκριμένα, ο σύλλογος τα βρήκε σε όλα με τη Χετάφε για τον δανεισμό του 29χρονου χαφ για έναν χρόνο ενώ και ο ίδιος ο παίκτης έδωσε τη θετική του απάντηση ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και είναι θέμα χρόνου να τον δούμε στη χώρα μας.
Ο διεθνής Καμερουνέζος έπαιξε ως δανεικός για έξι μήνες πέρσι στην Αλ Όκντοντ στης Σαουδικής Αραβίας όπου έπαιξε σε 7 ματς ενώ με τη Χετάφε από το 2025 έχει στο παλμάρε του 8 παιχνίδια με ένα γκολ και μία ασίστ. Από εκεί και πέρα έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε Λεγανές (90 συμμετοχές) και Σεντ Ετιέν (50 συμμετοχές).
🚨✈️ Yvan Neyou is on his way to Volos.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 1, 2026
Agreement reached with Getafe for a loan, with the midfielder accepting the Greek club’s proposal after choosing their project over several other offers. https://t.co/JBcfNxt39q pic.twitter.com/uvDzgdXXMf
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