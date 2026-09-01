Πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο deal φαίνεται ότι είναι ο Βόλος Elabet καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Χετάφε για τον δανεισμό του 29χρονου χαφ, Ίβαν Νεγιού.

Ο Βόλος Elabet δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα έχοντας μία ήττα και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές ωστόσο η ομάδα προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ και βρίσκεται κοντά σε ένα σπουδαίο deal.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Ρούντι Γκαλέτι, η ομάδα της Μαγνησίας είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ίβαν Νεγιού για την αναβάθμιση της μεσαίας γραμμής.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος τα βρήκε σε όλα με τη Χετάφε για τον δανεισμό του 29χρονου χαφ για έναν χρόνο ενώ και ο ίδιος ο παίκτης έδωσε τη θετική του απάντηση ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και είναι θέμα χρόνου να τον δούμε στη χώρα μας.

Ο διεθνής Καμερουνέζος έπαιξε ως δανεικός για έξι μήνες πέρσι στην Αλ Όκντοντ στης Σαουδικής Αραβίας όπου έπαιξε σε 7 ματς ενώ με τη Χετάφε από το 2025 έχει στο παλμάρε του 8 παιχνίδια με ένα γκολ και μία ασίστ. Από εκεί και πέρα έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε Λεγανές (90 συμμετοχές) και Σεντ Ετιέν (50 συμμετοχές).