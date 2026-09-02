Τα πρώτα λόγια του Γκουστάβο Πουέρτα, μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Ολυμπιακό.

Στην οικογένεια του Ολυμπιακού και ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκει πλέον ο Γκουστάβο Πουέρτα, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το σούπερ deal το πρωί της Τετάρτης (2/9).

Ο Κολομβιανός μέσος αποκτήθηκε από τη Ράσινγκ Σανταντέρ και προστίθεται στη φαρέτρα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με στόχο να κάνει τη διαφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 23χρονος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, τονίζοντας πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που «δείχνει τα δόντια του» και αποφάσισε να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό για να συνεχίσει να κερδίζει.

🔴⚪💬 First words. First impressions. First moments in "red-and-white"! pic.twitter.com/Oq9AHo7BN0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Αναλυτικά τα λόγια του Κολομβιανού:

«Σας ευχαριστώ πολύ για το καλοσώρισμα. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο τόσο μεγάλο, όσο ο Ολυμπιακός. Έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, γεμάτη με τίτλους και με ποδοσφαιριστές με απίστευτη καριέρα που έχουν περάσει από εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Ξέρω πως ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League. Ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα για τον σύλλογο και δείγμα της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης. Όπως είπα, λοιπόν, είναι για εμένα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει περισσότερους τίτλους.

Πριν πάρω την απόφασή μου, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου, αλλά και άλλους. Η αλήθεια είναι πως είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλος του. Είναι σαν μέλος της οικογένειάς τους. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε την στήριξη όλων των φιλάθλων. Ελπίζω να συνεχίσουν να το κάνουν, να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους κι εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι.

Είμαι ένας ποδοσφαιριστής με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος, όπως λέμε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή πάντα. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και ήρθα εδώ για να συνεχίσω να κερδίζω, να συνεχίσω να βοηθώ την ομάδα να κατακτά όλα όσα θέλει και ελπίζω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Να μπορέσω να κατακτώ τους τίτλους που όλοι επιθυμούμε.

Αρχικά να τους ευχαριστήσω (τους φιλάθλους του Ολυμπιακού) για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολύ στα social media. Ελπίζω να συνεχίσουν να με στηρίζουν κι εγώ θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε παιχνίδι για να τους ικανοποιήσω. Και να ανταποδώσω την αγάπη και την στήριξη που μου έδειξαν έως τώρα».