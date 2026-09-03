Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν παραχώρησαν δηλώσεις μετα τη νίκη της ομάδας επί της ΑΕΛ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας άνετα με 4-0 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στους «βυσσινί», με το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, τον Αρμάντο Γκονζάλες να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Μπορεί η βραδιά να είχε θετικό πρόσημο για τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο κανένας από την ομάδα δεν θέλησε να παραχωρήσει δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Βάσκος τεχνικός δεν εμφανίστηκε στο flash interview, αλλά ούτε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Η απόφαση του Ολυμπιακού να μη δώσει δηλώσεις έγινε γνωστή και μέσα από τη μετάδοση του ματς, καθώς είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων το κανάλι.