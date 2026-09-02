Η ΑΕΚ έφερε στην Αθήνα τον Ζοάο Μάριο για να τον εντάξει και πάλι στο δυναμικό της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται πλέον σε αθηναϊκό έδαφος, αφού η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος εξασφάλισε την... ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του και τον είχε στη λίστα των κομμένων.

Η «Ένωση» είδε να ανοίγει μία θέση στη μεσοεπιθετική της γραμμή με την παραχώρηση του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ να είναι πια πάρα πολύ κοντά κι έτσι αποφάσισε να κινηθεί για έναν συμπληρωματικό παίκτη, προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το συμβόλαιο που θα υπογράψει με την ΑΕΚ θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Ο 33χρονος επιθετικός μέσος, που χαίρει της εκτίμησης του Σέρβου τεχνικού, θα έρθει και πάλι ως συμπληρωματική λύση δίνοντας πολύτιμες βοήθειες, όπως έκανε και πέρυσι, όταν και αγωνίστηκε ως δανεικός στους «κιτρινόμαυρους», σκοράροντας το γκολ που έκρινε στο πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Την περσινή σεζόν μέτρησε συνολικά 31 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά.

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