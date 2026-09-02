Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Ντέρεκ Κουτέσα θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ και θα πάει στη Σερβέτ.

Η ελβετική ιστοσελίδα «tdg» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ντέρεκ Κουτέσα της ΑΕΚ τονίζοντας πως ο 28χρονος Ελβετός εξτρέμ θα αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβέτ.

Ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στο βασικό ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως φέτος έχει αγωνιστεί μονάχα 18 λεπτά στα πέντε ματς που έχει δώσει η «Ένωση», όταν είχε περάσει ως αλλαγή στον εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή.

Ο Κουτέσα προορίζεται ως αντικαταστάτης του Ζουνιόρ Καντιλέ, ο οποίος αποχώρησε για τη Λανς. Εκείνος επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ήρθε στην ΑΕΚ πριν έναν χρόνο και αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.

Στο δημοσίευμα τονίζεται πως οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κι άλλες προτάσεις στο τραπέζι και δεν ήθελαν σώνει και ντε να τον δώσουν, ωστόσο και ο ποδοσφαιριστής πίεζε προς την κατεύθυνση αυτή, αφού ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Μένουν μονάχα να ρυθμιστούν ορισμένες λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το deal. Η ΑΕΚ θα λάβει ένα ποσό για την παραχώρησή του, το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Μάλιστα, λέγεται πως στο deal έχει προβλεφθεί ακόμη και σχέδιο για μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

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