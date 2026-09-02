ΑΕΚ: Επιστρέφει στη Σερβέτ ο Κουτέσα σύμφωνα με τους Ελβετούς
Η ελβετική ιστοσελίδα «tdg» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ντέρεκ Κουτέσα της ΑΕΚ τονίζοντας πως ο 28χρονος Ελβετός εξτρέμ θα αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβέτ.
Ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στο βασικό ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως φέτος έχει αγωνιστεί μονάχα 18 λεπτά στα πέντε ματς που έχει δώσει η «Ένωση», όταν είχε περάσει ως αλλαγή στον εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή.
Ο Κουτέσα προορίζεται ως αντικαταστάτης του Ζουνιόρ Καντιλέ, ο οποίος αποχώρησε για τη Λανς. Εκείνος επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ήρθε στην ΑΕΚ πριν έναν χρόνο και αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.
Στο δημοσίευμα τονίζεται πως οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κι άλλες προτάσεις στο τραπέζι και δεν ήθελαν σώνει και ντε να τον δώσουν, ωστόσο και ο ποδοσφαιριστής πίεζε προς την κατεύθυνση αυτή, αφού ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
Μένουν μονάχα να ρυθμιστούν ορισμένες λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το deal. Η ΑΕΚ θα λάβει ένα ποσό για την παραχώρησή του, το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Μάλιστα, λέγεται πως στο deal έχει προβλεφθεί ακόμη και σχέδιο για μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.