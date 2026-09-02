Ολυμπιακός: Το βίντεο της παρουσίασης του Πουέρτα με... Πειραιά
Βαθιά το χέρι στην τσέπη έβαλαν οι Πειραιώτες και έκαναν το ακριβότερο deal στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ράσινγκ Σανταντέρ.
Το super deal ανέρχεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ, ποσό που... ζαλίζει για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος, και λίγη ώρα μετά το μεταγραφικό «μπαμ», ο 23χρονος έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημιούργησαν οι Πειραιώτες.
«Κάθε πόλη έχει τον δικό της παλμό. Τον νιώθεις. Σε κάνει να ονειρεύεσαι και να μην τα παρατάς ποτέ. Και στο τέλος να νικάς. Τώρα ήρθε η ώρα. Η καρδιά μου να χτυπήσει στον ίδιο παλμό», αναφέρει ο Κολομβιανός.
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