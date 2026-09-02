Ομάδα από το MLS φαίνεται πως έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ανάς Ζαρουρί του Παναθηναϊκού.

Κινητικότητα υπάρχει και στο μέτωπο των αποχωρήσεων για τον Παναθηναϊκό, αφού έχει υπάρξει ενδιαφέρον για τον Ανάς Ζαρουρί από ομάδα του MLS.

Ο Μαροκινός εξτρέμ ξεκίνησε ενδεκαδάτος στα πρώτα δύο ματς της σεζόν με την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στη συνέχεια ήρθε από τον πάγκο στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και στο δεύτερο χρησιμοποιήθηκε βασικός, αλλά σε ρόλο δεξιού φουλ μπακ.

Στη συνέχεια έμεινε εκτός λίστας για τα ματς με την Χράντετς Κράλοβε, με τον Πάλμερ-Μπράουν να παίρνει τη θέση του, κάτι που προκάλεσε έκπληξη σε εκείνο το χρονικό σημείο. Το γεγονός πως έμεινε εκτός αποστολής και στο ματς του πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό επισφράγισε το γεγονός πως ο 25χρονος ποδοσφαιριστής είχε πλέον κατρακυλήσει στις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Ζαρουρί προφανώς θέλει κι εκείνος να πάει κάπου που θα αγωνίζεται περισσότερο, οπότε είναι λογικό να ψάχνεται για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, με τις ευλογιές και του «τριφυλλιού».

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