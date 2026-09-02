Ο Σόλα Σορετίρε αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και επιστρέφει στην Αγγλία, καθώς οι «ασπρόμαυροι» είναι κοντά σε συμφωνία με ομάδα της Championship.

Οι τίτλοι τέλους πλησιάζουν στη θητεία του Σόλα Σορετίρε στον ΠΑΟΚ, με τον 22χρονο Άγγλο μεσοεπιθετικό να είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οι «ασπρόμαυροι» είναι κοντά σε συμφωνία με ομάδα της Championship για την πώληση του Σορετίρε, ο οποίος από την πλευρά του είχε εκφράσει την επιθυμία να επαναπατριστεί και να συνεχίσει την καριέρα του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Οι συζητήσεις προχώρησαν και ο ΠΑΟΚ έδωσε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το deal και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ποδοσφαιριστή να αναμένονται εντός της ημέρας.

Ο Σορετίρε είχε αποκτηθεί από τον Δικέφαλο το καλοκαίρι του 2024, όταν έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους».

Την περασμένη σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Τσβόλε, προκειμένου να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Eredivisie, πριν επιστρέψει το φετινό καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Η επιστροφή του στην Τούμπα, όπως αποδεικνύεται, θα είναι σύντομη. Η επιθυμία του να γυρίσει στην Αγγλία βρήκε σύμφωνο τον ΠΑΟΚ και πλέον απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η πώλησή του σε ομάδα της Championship.

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