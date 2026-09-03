Η σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα, ήταν αυτή που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα: Το βιογραφικό της και η πρόθεσή της για τις εκλογές

Η γιατρός Κυβέλη Μάρδα, που είναι παράλληλα σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, ήταν εκείνη που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωσή του στη Θεσσαλονίκη.

Η Κυβέλη Μάρδα ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τις οικονομικές θέσεις του νεοϊδρυθέντος κόμματός του, του ΕΛ.Α.Σ.

Η ίδια άνοιξε την εκδήλωση κι επέλεξε να σχολιάσει με καυστικό ύφος την πολιτική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής της. Με αυτόν τον τρόπο διαμόρφωσε στη συνέχεια το κλίμα για την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα στο βήμα.

Η ίδια συνδέεται στενά με το νέο πολιτικό εγχειρημα του πρώην πρωθυπουργού, καθώς συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη που υπέγραψαν τη σχετική διακήρυξη, ενώ συμμετέχει ενεργά και στο Εθνικό Συμβούλιο του φορέα.

Ποια είναι, όμως, η Κυβέλη Μάρδα;

Είναι γιατρός με ένα πολύπλευρο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Αρχικά πραγματοποίησε τις σπουδές της στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον Τουρισμό. Στη συνέχεια μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία για μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει την Ιατρική, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές της εκεί. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε δοκιμαστεί και στον χώρο των ΜΜΕ, δουλεύοντας ως παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών.

Η πολιτική της διαδρομή έχει κι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της καταγωγής της. Είναι κόρη του καθηγητή Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είχε διατελέσει βουλευτής Θεσσαλονίκης κι αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην προσωπική της ζωή, η Κυβέλη Μάρδα είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Πέλκα από το καλοκαίρι του 2022, όταν ο νυν παίκτης του ΠΑΟΚ φορούσε τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Τον Οκτώβριο του 2025 οι δυό τους έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.