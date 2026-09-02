Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την 11άδα του Ολυμπιακού έχοντας σε αυτήν ένα βασικό στέλεχος των Νέων που πήραν Youth League το 2024 αλλά και τον Μεξικανό φορ.

Η αρχική διάταξη της ομάδας του Ολυμπιακού με τον Κουτσογούλα βασικό (που είναι δεξιός μπακ και ήταν στην 11αδα του ιστορικού τελικού της κατάκτησης του Youth League του 2024) αλλά και πρώτη φορά βασικό τον Μεξικανό στράικερ θα έχει ως εξής: Πόβοβιτς τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς και Κουτσογούλα. Κέντρο με Φρόιλερ, Φίλη και Σα, άκρα με Ζέλσον και Φορτούνη και φορ ο Γκονζάλες.



