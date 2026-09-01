Συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Μουζακίτης στη Χαλ καθώς σύμφωνα με τους Άγγλους, υπάρχει deal στα 15 εκατ. ευρώ.

Φαίνεται ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν θα είναι για πολύ ο μόνος Έλληνας της Χαλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ο' Ρουρκ, ο Χρήστος Μουζακίτης μοιάζει να είναι πολύ κοντά στη μετακίνηση του στο Νησί καθώς υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει ο Άγγλος ρεπόρτερ, η αγγλική ομάδα τα έχει βρει σε όλα με τους Πειραιώτες για την αγορά του κατόχου του Golden Boy Web για ένα ποσό στα 15 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να σμίγει ξανά με τον Έλληνα πορτιέρε που πουλήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες αντί 20 εκατ. ευρώ.

Ο 19χρονος διεθνής χαφ μετρά 78 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού έχοντας τρία γκολ και επτά ασίστ ενώ έχει κατακτήσει το νταμπλ αλλά και το UEFA Youth League με την Κ19.