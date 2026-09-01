Ο Άγιαξ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του Παναθηναϊκού στην υπόθεση του Ουναΐ, έχει στραφεί στην περίπτωση του Σιμόν Αντινγκρά για την ενίσχυση του κέντρου του.

Ο δρόμος στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ φαίνεται πως έχει αρχίσει να ανοίγει διάπλατα, καθως ο Άγιαξ αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Μαροκινού μέσου, διαθέτοντας τα χρήματά του για την απόκτηση του Σιμόν Αντινγκρά από τη Σάντερλαντ.

Σύμφωνα με τον Κιθ Ντάουνι του Sky Sports, ο σύλλογος του Άμστερνταμ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τον δανεισμό του 24χρονου Ιβοριανού εξτρέμ, ένα deal που θα αγγίξει τα 3,8 εκατομμύρια. Παράλληλα προβλέπεται και οψιόν αγοράς που θα οριστεί στα 16 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη.

Ο Αίαντας αποτελούσε τον ισχυρότερο ανταγωνιστή για τους Πράσινους, που πιέζουν για την επιστροφή του διεθνούς μέσου στην Ελλάδα, έχοντας μάλιστα κάνει την καλύτερη προσφορά σύμφωνα με τα μαροκινά Μέσα.

Οι ίδιοι ανέφεραν πως σε περίπτωση που δεν βγει λευκός καπνός από τις συζητήσεις της Τζιρόνα με τους Ολλανδούς, η εναλλακτική του θα είναι το να γυρίσει για μια δεύτερη θητεία στον Παναθηναϊκό.