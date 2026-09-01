Ολυμπιακός: Το mega deal για Πουέρτα που σπάει κάθε ρεκόρ
Ένα τεράστιο deal είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός καθώς βγάζει από τα ταμεία του το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για αγορά και ο λόγος για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος στις 16:30 θα βρίσκεται στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που πλήρωσαν για τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ με το ποσό να φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ που είναι η ρήτρα που είχε στη Ράσινγκ Σανταντέρ ενώ το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης μπορεί να αγγίξει και τα 20 εκατ. ευρώ.
Τονίζουμε πως αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν από τους «ερυθρόλευκους» και θα φέρει τον Γκουστάβο Πουέρτα στην ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
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