Ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος την Τρίτη (01/09) προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Ολυμπιακό.

Στην τελική ευθεία έχει μπει ένα τεράστιο deal για τον Ολυμπιακό καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να βρίσκεται το μεσημέρι της Τρίτης (01/09) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος χαφ θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος στις 16:30 και θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να φορέσει τα «ερυθρόλευκα».

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν προπονήθηκε σήμερα με τη Ράσινγκ Σανταντέρ, με την οποία πρόλαβε να παίξει σε τρία παιχνίδια στη φετινή La Liga ενώ το deal είναι αγορά ύψους 16 εκατ. ευρώ από τον Ολυμπιακό.