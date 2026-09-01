Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται καθοδόν για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Θέμα ωρών θεωρείται η οριστική μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό καθώς ο Κολομβιανός χαφ βρίσκεται στον... δρόμο για την Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρολεύκους».

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός χαφ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα στη Ράσινγκ Σανταντέρ, όπως ανέφεραν οι Ισπανοί, καθώς ο ίδιος έχει ήδη ετοιμάσει βαλίτσες για να μεταβεί στη χώρα μας και να ενσωματωθεί στους Πειραιώτες. Όπως μεταδίδεται από τοπικά ισπανικά ΜΜΕ, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο και ετοιμάζεται να πάρει την πτήση για Αθήνα, η οποία θα αναχωρήσει στις 13:15.

Να θυμίσουμε ότι ο 23χρονος μέσος θα αποκτηθεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 18 εκατ. ευρώ, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και στη συνέχεια θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακού για έναν χρόνο.