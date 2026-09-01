Πουέρτα - Ολυμπιακός: Πετάει τώρα για Ελλάδα
Θέμα ωρών θεωρείται η οριστική μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό καθώς ο Κολομβιανός χαφ βρίσκεται στον... δρόμο για την Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρολεύκους».
Συγκεκριμένα, ο Ισπανός χαφ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα στη Ράσινγκ Σανταντέρ, όπως ανέφεραν οι Ισπανοί, καθώς ο ίδιος έχει ήδη ετοιμάσει βαλίτσες για να μεταβεί στη χώρα μας και να ενσωματωθεί στους Πειραιώτες. Όπως μεταδίδεται από τοπικά ισπανικά ΜΜΕ, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο και ετοιμάζεται να πάρει την πτήση για Αθήνα, η οποία θα αναχωρήσει στις 13:15.
👋 Hasta siempre, Gustavo pic.twitter.com/kjnp6ZAgax— LeFutbolín (@LeFutbolin) September 1, 2026
Να θυμίσουμε ότι ο 23χρονος μέσος θα αποκτηθεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 18 εκατ. ευρώ, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και στη συνέχεια θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακού για έναν χρόνο.
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