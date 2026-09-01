Η έφεση της Καλαμάτας για την ποινή του Τζιοβάνι Μπολιβάρ έγινε δεκτή, με τον 24χρονο επιθετικό να είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Βόλο.

Ευχάριστα νέα για την Καλαμάτα, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ την δικαίωσε μετά την προσφυγή της για την τιμωρία του Τζιοβάνι Μπολίβαρ.

Η ποινή του Βενεζουελάνου φορ μειώθηκε από τις τρεις αγωνιστικές σε μία, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Ο επιθετικός της Μαύρης Θύελλας είχε αρχικά τιμωρηθεί αυστηρά λόγω της αποβολής του στην αναμέτρηση απέναντι στον Άρη. Ωστόσο, η διοίκηση αντέδρασε προσφεύγοντας στη δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ, που επανεξέτασε την υπόθεση και έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της μεσσηνιακής ομάδας.

Έτσι, ο Μπολίβαρ εξέτισε ήδη τη μοναδική πλέον αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι του Αγρινίου και τίθεται αμέσως ξανά στη διάθεση του Χριστοφιλέα, που τον υπολογίζει κανονικά για το αποψινό ματς Κυπέλλου με τον Βόλο.



Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση: Δέχθηκε την έφεση του ποδοσφαιριστή Bolivar Alvarado και μεταρρύθμισε την 175/28.08.2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Superleague 1. Επέβαλε στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή ογδόντα (80) ευρώ».

