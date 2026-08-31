Καλαμάτα: Η αποστολή της «Μαύρης Θύελλας» για το ματς Κυπέλλου με τον Βόλο Elabet
Η αναμέτρηση του Βόλου Elabet με την Καλαμάτα ανοίγει την αυλαία της φετινής League Phase του Κυπέλλου. Οι Μεσσήνιοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και στην συνέχεια ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε γνωστή την αποστολή.
Αναλυτικά η σχετική αναφορά της Καλαμάτας στην επίσημη ιστοσελίδα της έχει ως εξής: «Την προετοιμασία της για την 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Βόλο, ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα.
Ο προπονητής της ομάδας μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά: Γκίνης, Βασίλιεβιτς, Βαρελάς, Ροντρίγκες, Παναγιώτου, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Καρεάσο, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Αγγελής, Μουζάκης.».
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