Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση για τον Αμερικανό ακραίο και όλα δείχνουν ότι θα την αποδεχθεί

Ο Τζόναθαν Γκόμεζ ξεκίνησε ως βασικός στα τρία πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του καλοκαιριού. Ωστόσο, μετά την επιστροφή του Ράχμαν Μπάμπα και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη, έχει υποχωρήσει στην ιεραρχία των αριστερών μπακ του Δικεφάλου.

Ο 23χρονος ακραίος αμυντικός, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης του Αλέσιο Λίσι —με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στη Μιραντές— είχε τονίσει σε δημόσιες δηλώσεις του ότι ο δανεισμός του στην Αλμπαθέτε την περασμένη σεζόν τον ωφέλησε σημαντικά.

Όλα δείχνουν ότι θα βρεθεί και φέτος στην ίδια κατάσταση, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί πρόταση για τον δανεισμό του και οδευει προς την αποδοχή της. Ο Γκόμεζ δύσκολα θα βρει χρόνο συμμετοχής στη Θεσσαλονίκη, οπότε κρίνεται προτιμότερο να παραχωρηθεί σε ομάδα όπου θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του — όπως συνέβη πέρυσι στη Σεκούντα Ντιβισιόν, όπου κατέγραψε 37 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνά κανείς πως στο ρόστερ του Δικεφάλου υπάρχει και ο Γκρεγκ Τέιλορ. Ο Σκωτσέζος μπορεί να χρησιμοποιείται από τον Λίσι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όμως η φυσική του θέση είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας.