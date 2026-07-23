Ο Γκρεγκ Τέιλορ έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου, καθώς ενημέρωσε ότι ένα προσωπικό ζήτημα δεν του επέτρεπε να είναι πνευματικά απόλυτα συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση.

Η παρουσία του Τζόναθαν Γκόμεζ στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της ενδεκάδας που επέλεξε ο Αλέσιο Λίσι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου.

Αρχικά, η επιλογή εξηγούνταν από το γεγονός ότι ο Μπάμπα Ράχμαν επέστρεψε μόλις πριν από λίγες ημέρες στις προπονήσεις, έχοντας προηγουμένως την επιβάρυνση από τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται ακόμη στον επιθυμητό βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας. Ωστόσο, υπήρχε και ένας ακόμη σημαντικός λόγος.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ ενημέρωσε από την παραμονή του αγώνα ότι, λόγω ενός προσωπικού θέματος, δεν ήταν σε θέση να έχει το μυαλό του αποκλειστικά στραμμένο στην αναμέτρηση. Στον ΠΑΟΚ σεβάστηκαν την επιθυμία του ποδοσφαιριστή και επέλεξαν να τον αφήσουν εκτός αποστολής, προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα.