Πουέρτα - Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε το deal, μέχρι το 2030 στη Νότιγχαμ

Πουέρτα - Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε το deal, μέχρι το 2030 στη Νότιγχαμ

Νότης Χάλαρης
Πουέρτα - Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε το deal, μέχρι το 2030 στη Νότιγχαμ

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Στην Κολομβία θεωρούν τελειωμένη την υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί, θα παραχωρηθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό.

Αντίστροφα μετρούν άπαντες για την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τα έχει βρει σε όλα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο στον Ολυμπιακό, κάτι που ανέφερε στους «Galacticos» ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χούλιαν Καπέρα, ο 23χρονος Κολομβιανός χαφ θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του αγγλικού συλλόγου καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών, με τον ίδιο να είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών.

Την ίδια στιγμή, θα ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο με τον Γκουστάβο Σα, δηλαδή προς την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό όπου θα παραχωρηθεί ως δανεικός για έναν χρόνο με σκοπό να αγωνιστεί και στο Europa League.

@Photo credits: Associated Press
     

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