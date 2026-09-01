Κουτσίδης - Ολυμπιακός: Προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπραουνσβάιγκ
Με τη μεταγραφική περίοδο να φτάνει στο φινάλε της, στον Ολυμπιακό τρέχουν στο κομμάτι των αποχωρήσεων, με τον Ισίδωρο Κουτσίδη να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα και να οδεύει προς Γερμανία.
Σύμφωνα με το «Skysports» ο Έλληνας αμυντικός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στη Β' κατηγορία της Γερμανίας. Όπως τονίζει η συγκεκριμένη πηγή, δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία ούτε γίνεται αναφορά στον τρόπο που θα αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής (δανεισμό ή πώληση ή ως ελεύθερος) καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.
Ο 21χρονος στόπερ ήταν στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στα φιλικά ενώ πέρσι ήταν δανεικός στην Βόλο. Να θυμίσουμε πως ο υψηλόσωμος στόπερ ήταν βασική μονάδα στην κατάκτηση του Youth League με την Κ19 του συλλόγου.
#Sky exkl.: #Eintracht #Braunschweig kämpft um Griechen-Talent Isidoros #Koutsidis. Weit fortgeschrittene Gespräche mit #Olympiakos. Noch keine komplette Einigung. Der IV würde gerne nach D. Gewann vor 2 Jahren als Kapitän die #YouthLeague mit der U19 von Olympiakos@SkySportDE pic.twitter.com/CVJYExIAlS— Dennis Bayer (@_dennisbayer) September 1, 2026
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