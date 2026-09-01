Προς Γερμανία οδεύει ο Ισίδωρος Κουτσίδης όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ.

Με τη μεταγραφική περίοδο να φτάνει στο φινάλε της, στον Ολυμπιακό τρέχουν στο κομμάτι των αποχωρήσεων, με τον Ισίδωρο Κουτσίδη να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα και να οδεύει προς Γερμανία.

Σύμφωνα με το «Skysports» ο Έλληνας αμυντικός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στη Β' κατηγορία της Γερμανίας. Όπως τονίζει η συγκεκριμένη πηγή, δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία ούτε γίνεται αναφορά στον τρόπο που θα αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής (δανεισμό ή πώληση ή ως ελεύθερος) καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

Ο 21χρονος στόπερ ήταν στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στα φιλικά ενώ πέρσι ήταν δανεικός στην Βόλο. Να θυμίσουμε πως ο υψηλόσωμος στόπερ ήταν βασική μονάδα στην κατάκτηση του Youth League με την Κ19 του συλλόγου.