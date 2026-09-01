Η Τορίνο ανακοίνωσε τον Αλγερινό Ραφίκ Μπελγκαλί, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό, ως τον αντικαταστάτη του Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος τελικά εντάχθηκε στους Πειραιώτες.

Η Τορίνο κινήθηκε γρήγορα και βρήκε αμέσως τον αντικαταστάτη του Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο εκλεκτός των Ιταλών για το δεξί άκρο της άμυνας είναι ένας παίκτης που απασχόλησε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι τους Ερυθρόλευκους.

Αναλυτικότερα, ο συλλογος από τον ιταλικό βορρά ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραφίκ Μπελγκαλί από την Ελλάς Βερόνα. Ο διεθνής Αλγερινός, ο οποίος κατέχει επίσης βελγικό διαβατήριο, εντάσσεται στους «Γκρανάτα» με μόνιμη μεταγραφή και όχι με δανεισμό, όπως αρχικά είχε ακουστεί.

Παράλληλα, η Τορίνο αναμένεται να υπογράψει και τον Νέιθαν Πάτερσον από την Έβερτον, ο οποίος αγωνίζεται στην ίδια θέση με τον 24χρόνο αμυντικό. Ο 25χρονος Σκωτσέζος δεξιός μπακ έχει ήδη φτάσει στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, μέχρι τον Ιούνιο του 2029.