Τορίνο: Ανακοίνωσε παίκτη που απασχόλησε τον Ολυμπιακό ως τον αντικαταστάτη του Πέντερσεν
Η Τορίνο κινήθηκε γρήγορα και βρήκε αμέσως τον αντικαταστάτη του Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο εκλεκτός των Ιταλών για το δεξί άκρο της άμυνας είναι ένας παίκτης που απασχόλησε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι τους Ερυθρόλευκους.
Αναλυτικότερα, ο συλλογος από τον ιταλικό βορρά ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραφίκ Μπελγκαλί από την Ελλάς Βερόνα. Ο διεθνής Αλγερινός, ο οποίος κατέχει επίσης βελγικό διαβατήριο, εντάσσεται στους «Γκρανάτα» με μόνιμη μεταγραφή και όχι με δανεισμό, όπως αρχικά είχε ακουστεί.
Benvenuto, Rafik 🐂 pic.twitter.com/1JtMnSuFBJ— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 1, 2026
Παράλληλα, η Τορίνο αναμένεται να υπογράψει και τον Νέιθαν Πάτερσον από την Έβερτον, ο οποίος αγωνίζεται στην ίδια θέση με τον 24χρόνο αμυντικό. Ο 25χρονος Σκωτσέζος δεξιός μπακ έχει ήδη φτάσει στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, μέχρι τον Ιούνιο του 2029.
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