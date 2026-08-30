Πολύ κοντά στον επαναπατρισμό του βρίσκεται ο Ροντινέι καθώς έχει συμφωνήσει με τη Σάντος για συμβόλαιο 2,5 χρόνων.

Πέρα από τις μεταγραφές, στον Ολυμπιακό υπάρχουν και οι αποχωρήσεις, με τον Ροντινέι να βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές, ο 34χρονος φουλ μπακ τα έχει βρει σε όλα με τη Σάντος για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά όχι με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο απομένει το τελικό «οκ» προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal καθώς ο ίδιος είχε συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μπακ μετρά 3,5 χρόνια παρουσίας στους Πειραιώτες έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League ενώ έχει στο παλμάρε του 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 12 γκολ και 28 ασίστ.