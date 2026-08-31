Ένα ημίχρονο, ένας killer κι ένας δημιουργός έφεραν στον Παναθηναϊκό μία όμορφη πρεμιέρα στη... Λεωφόρο!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το άνετο πέρασμα του Παναθηναϊκού από την Λιβαδειά στο πρώτο του παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα όπως έπρεπε. Με νίκη, με πειστική εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, με ανωτερότητα απέναντι στον Λεβαδειακό που μέχρι στιγμής δεν έχει σχέση και απόλυτα φυσιολογικά με τον περσινό υπέροχο εαυτό του και ένα 2-0 που αν ήταν πιο αποτελεσματικός στο πρώτο μέρος θα είχε διαμορφωθεί αρκετά πιο νωρίς.

Για όσους βρίσκονται καθημερινά στο Κορωπί από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, η πρόκριση στο Conference League ήταν καθοριστική για να φύγει μεγάλη πίεση από τους ώμους των ποδοσφαιριστών και μέχρι ένα σημείο αυτό ήταν εμφανές στη Βοιωτία. Περισσότερη σιγουριά, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καλύτερες συνεργασίες, ηρεμία.

Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στη νίκη αυτή υπήρχαν κάποιοι καθοριστικοί παράγοντες. Ας τους δούμε έναν προς έναν:

1) Το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Το 1-0 ήταν «φτωχό» βάσει των ευκαιριών που έφτιαξε το Τριφύλλι. Πολύ καλές συνεργασίες από τα αριστερά, καλές συνεργασίες ανάμεσα στους δύο φορ, ένα γκολ, ένα δοκάρι, 3-4 καλές στιγμές και απόλυτη κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο μέσα από την κατοχή της μπάλας που έφτασε το 66%. Αν δεν υπήρχε η νέα απειλή από πλάγιο(πέμπτη σε επτά παιχνίδια) όλα θα ήταν τέλεια βάσει των συνθηκών και της εποχής.

2) Τα υπέροχα χτυπήματα, οι ξεχωριστές επαφές του Βιθέντε Ταμπόρδα στην μπάλα στις στατικές φάσεις του Παναθηναϊκού. Έφτιαξε το πρώτο γκολ(αυτογκόλ Κωστή), έστειλε την μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Λιβάι όπου σημάδεψε το δοκάρι και στο 77'... τάισε τον Ντέσερς με την ίδια ρουτίνα, την ίδια επιλογή, όπως και στη Τσεχία. Μπορεί στη ροή του αγώνα να μην έκανε την διαφορά απόψε αλλά με τις εκτελέσεις του ήταν καταπληκτικός και απόλυτα ουσιαστικός.

3) Ο καθοριστικός Ινάκι Πένια. Ο Ισπανός κίπερ συνεχίζει να αποδεικνύει την κλάση του. Δύο μεγάλες στιγμές έκανε ο Λεβαδειακός, ήταν «εκεί» και στις δύο με σπουδαίες επεμβάσεις. Μία στη κεφαλιά του Οζέγκοβιτς και ακόμη μία στο σουτ του Πάντεα. Κράτησε το μηδέν, έκανε την δουλειά του και απόψε και συνεχίζει να δίνει πολύτιμες επεμβάσεις στην άμυνά του.

4) Ο Παναθηναϊκός από το 2017 και την πώληση του Μάρκους Μπεργκ είχε ξεχάσει πως είναι να έχει killer στο ''9''. Ο Σίριλ Ντέσερς είναι εδώ και το υπενθυμίζει σε όλους. Ο Νιγηριανός μπήκε στο ματς στο 67'. Στο 73' έφτιαξε μόνος του την φάση, τέσσερα λεπτά αργότερα με υπέροχη κίνηση και κεφαλιά... καθάρισε το παιχνίδι. Όμορφα, απλά κι ωραία. Επέστρεψε και η επίθεση των «πρασίνων» βρήκε ξανά το εύκολο γκολ. Μεγάλη υπόθεση ο Νιγηριανός. Πραγματικά μεγάλη.

5) Οι υπέροχοι 3.000 «πιστοί» που βρέθηκαν στη Λιβαδειά απόψε και έκαναν το γήπεδο να έχει ατμόσφαιρα Λεωφόρου. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε εντός έδρας και μάλιστα είχε τόσο κόσμο απόγευμα Δευτέρας και με πανάκριβα εισιτήρια. Μεγάλοι μάγκες, αποζημιώθηκαν από το αποτέλεσμα...

Σε ατομικό επίπεδο: Ο Κινγκς Κάνγκουα έκανε ένα «γεμάτο» ντεμπούτο. Έδωσε ταχύτητα, εντάσεις, γρήγορες και σωστές αποφάσεις με την μπάλα, μέτρα με αυτή στα πόδια και κάθετα και έκανε την μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού να λειτουργήσει πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και όσο ήταν δίπλα του ο Καμαρά που βγήκε στο ημίχρονο λόγω της κίτρινης και όχι εξαιτίας της απόδοσής του που ήταν καλή. Ο Αφρικανός άσος είναι σημαντική προσθήκη, τον είχαμε... ξεχάσει λόγω Conference League αλλά συστήθηκε με τρόπο που δημιουργεί ελπίδα και προσδοκία για το μέλλον.

Aν υπάρχει κάτι μελανό, καθώς δεν ήταν όλα τέλεια, το διάστημα από το 46' μέχρι το 70' δεν ήταν καλό. Χάθηκε ο έλεγχος της μπάλας, δεν υπήρχαν καλές επιλογές στη πίεση του Λεβαδειακού ψηλά, οι γηπεδούχοι πίεσαν, απείλησαν σε μία στιγμή όπου ο Πένια «καθάρισε» και το παιχνίδι μέχρι την αποβολή του Συμελίδη, άρχισε να μοιάζει επικίνδυνα με εκείνα στο Conference.

Με αυτά και με αυτά, το σύνολο του Νίστρουπ προχωρά μπροστά, έχοντας κάνει το 3/3 στην Ευρώπη και έχοντας ξεκινήσει ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Σε μία διαδικασία που θέλει χρόνο για να φτάσει σε ένα ιδανικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός βρίσκει αποτελέσματα τα οποία προσφέρουν ηρεμία, χρόνο, πίστη, αυτοπεποίθηση και ομαδικούς δεσμούς που λειτουργούν ευεργετικά αυτή την εποχή στον οργανισμό του συλλόγου.