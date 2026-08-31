Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού στη Βοιωτία με 2-0.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε με τρίποντο τις υποχρεώσεις του στην τρέχουσα Stoiximan Super League, καθώς η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε με 2-0 στην έδρα του Λεβαδειακού.

Το Τριφύλλι προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με αυτογκόλ του Κωστή έπειτα από κόρνερ του Ταμπόρδα. Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους στο 31', όταν ο Λιβάι Γκαρσία με κεφαλιά σημάδεψε το δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός έμεινε με παίκτη λιγότερα στο 75ο λεπτό, όταν έπειτα από παρέμβαση του VAR Τσακαλίδη ο διαιτητής Βεργέτης απέβαλε τον Συμελίδη για σκληρό μαρκάρισμα στον Κάνγκουα.

Δευτερόλεπτα μετά την αποβολή, ο Ταμπόρδα εκτέλεσε το φάουλ που κέρδισε ο Κάνγκουα και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0.