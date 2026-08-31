Νίστρουπ: «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην έδρα του Λεβαδειακού.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο του ματς πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν υπέταξε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία με 2-0. Ο προπονητής του Τριφυλλιού, Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά το ντεμπούτο του στη Super League αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως η... τελειότητα απέχει πολύ.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

«Το πρώτο παιχνίδι ποτέ δεν είναι εύκολο, ήταν ένα πολύ σπέσιαλ παιχνίδι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στο β’ ημίχρονο δεν βγήκαμε στο γήπεδο με την ίδια ποιότητα και ένταση, όμως είχαμε τον έλεγχο και αντισταθήκαμε. Συνολικά θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος και συνεχίζουμε.

Είμαι ικανοποιημένος που δεν δεχθήκαμε γκολ, αν και δώσαμε ευκαιρίες και τη δυνατότητα στον αντίπαλο να σκοράρει.

Υπάρχει ακόμη χώρος για να κάνουμε αρκετές βελτιώσεις και από την άμυνα και την επίθεση. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα. Συνεχίζουμε».