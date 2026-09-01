Μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει την ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Με την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Λεβαδειακό (0-1) ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Μάλιστα στην αγωνιστική που μας πέρασε είχαμε και την πρώτη μεγάλη έκπληξη για φέτος, καθώς η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 1-1 απέναντι στην Κηφισιά.

Νωρίτερα την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός, αν και δυσκολέυτηκε αρκετά στην Τρίπολη, πήρε τη νίκη με 0-1 απέναντι στον Αστέρα, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ζότα Σίλβα. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και ο Άρης με το ίδιο σκορ στη Θεσσαλονίκη τον ΟΦΗ.

Πλέον οι ομάδες προετοιμάζονται για την τρίτη «στροφή» του πρωταθλήματος, η οποία κρύβει κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Αναλυτικότερα, οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν στον Βόλο για να αντιμετωπίσουν με την ομώνυμη ομάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί στο ΟΑΚΑ με τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» με τον Άρη.

Μέτα το τέλος της 2η αγωνιστικής, που ολοκληρώθηκε με μία «γκέλα» ομάδας του BIG-4 ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προέβλεψε τον σύλλογο που θα κατακτήσει την βαρύτιμη κούπα.

Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες, με τον υπερυπολογιστή να τους δίνει 44,2% να στεθφούν πρωταθλητές. Ακολουθεί η Ένωση, η οποία μετά το στραβοπάτημα από την ομάδα του Λέτο μπορεί να «έπεσε» στο 27,6%, αλλά παραμενεί υψηλά και ουσιαστικά το μοντέλο του «FMD» την βλέπει ως τον βασικότερο αντίπαλο του Ολυμπιακού.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο ΠΑΟΚ, που συγκεντρώνει 20,4% πιθανότητες να κατακτήσει την βαρύτιμη κούπα, ένα ποσοστό που του επιτρέπει να παραμείνει στην κούρσα της διεκδίκησης.

Τέλος, τέταρτος στις προβλέψεις έρχεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μόνο 6,3% πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Άρης, με τον υπερυπολογιστή να δίνει στους Θεσσαλονικείς 1% πιθανότητα να κατακτήσουν τη Stoiximan Superleague.