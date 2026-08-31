Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις την Τρίτη (1/9).

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι άρχισε την προετοιμασία της για το ματςμε τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. «Πονοκέφαλος» για τον Αλέσιο Λίσι είναι η κατάσταση του Παντελή Χατζηδιάκου.

Ο διεθνής στόπερ αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, θα υποβληθεί σε εξετάσεις την Τρίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Από εκεί και πέρα, οι Μεϊτέ και Σαρρής συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους, ενώ ο Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησε και ο Καμαρά.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική ενδεκάδα στο Περιστέρι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο, ξεκινώντας με rondo και συνεχίζοντας με ασκήσεις στα τελειώματα των φάσεων και παιχνίδι σε μικρούς χώρους.

Την Τρίτη (01.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:30 στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.