Ο Νιλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή.

Το όνομα του Νιλ Μοπέ έπεσε στο μεταγραφικό τραπέζι του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ψηλά στη λίστα του τον 30χρονο φορ από τη Μαρσέιγ καθώς ο ίδιος δεν υπολογίζεται από τον γαλλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τη «La Provence», ο Δικέφαλος θα ήθελε να αποκτήσει τον Γάλλο επιθετικό ενώ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μοιάζει θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ελλάδα, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή.

Η ίδια πηγή τονίζει ότι η ελληνική ομάδα δεν είναι σε κατάσταση να καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο που έχει ο έμπειρος φορ στη Γαλλία, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2028 με αποτέλεσμα να... κολλάει εκεί η μεταγραφή.

Πέρσι έπαιξε ως δανεικός στη Σεβίλλη έχοντας 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ.