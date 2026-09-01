Μοπέ - ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος θέλει τον 30χρονο φορ σύμφωνα με τους Γάλλους
Το όνομα του Νιλ Μοπέ έπεσε στο μεταγραφικό τραπέζι του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ψηλά στη λίστα του τον 30χρονο φορ από τη Μαρσέιγ καθώς ο ίδιος δεν υπολογίζεται από τον γαλλικό σύλλογο.
Σύμφωνα με τη «La Provence», ο Δικέφαλος θα ήθελε να αποκτήσει τον Γάλλο επιθετικό ενώ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μοιάζει θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ελλάδα, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή.
Η ίδια πηγή τονίζει ότι η ελληνική ομάδα δεν είναι σε κατάσταση να καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο που έχει ο έμπειρος φορ στη Γαλλία, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2028 με αποτέλεσμα να... κολλάει εκεί η μεταγραφή.
Πέρσι έπαιξε ως δανεικός στη Σεβίλλη έχοντας 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ.
🚨 Neal Maupay est courtisé par le PAOK Salonique.— Massilia Zone (@MassiliaZone) September 1, 2026
L'attaquant aimerait relever le défi, mais le club grec n'a pas les moyens d'assumer l'entièreté de son salaire.
[🥈@laprovence]
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