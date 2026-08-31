Πάμπλο Γκαρθία: Ο Ολυμπιακός διαψεύδει για τον εξτρέμ της Μπέτις
Στην Ισπανία υποστήριξαν πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ της Μπέτις, Πάμπλο Γκαρθία, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ διαψεύδει το ενδιαφέρον της για τον 20χρονο ακραίο επιθετικό και προφανώς κινείται για όλα ποδοσφαιριστή για τη μεσοεπιθετική ενίσχυση του ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο νεαρός εξτρέμ προέρχεται από μια υποσχόμενη σεζόν με τη φανέλα των Βερδιμπλάνκος με απολογισμό εννέα γκολ και τρεις ασίστ σε 34 συμμετοχές.
Θυμίζουμε πως ο Ματέο Μορέτο της Marca υποστήριζε πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση 9 εκατρομμυρίων ευρώ στην Μπέτις για το 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου winger.
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