Ζοάο Μάριο: «Χαρούμενος που γύρισα εδώ όπου ένιωσα σπίτι μου»

Ο Ζοάο Μάριο με video που ανέβηκε στα Social Media της ΑΕΚ έστειλε το πρώτο του μήνυμα για την επιστροφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Ζοάο Μάριο είναι και επίσημα (ξανά) ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός που πέτυχε το ιστορικό γκολ που «κλείδωσε» το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Δικεφάλου έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και έβαλε την υπογραφή του σε διατές συμβόλαιο με την Ένωση.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής με video από τα αποδυτήρια της Allwyn Arena έστειλε το μήνυμα του για την επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το μήνυμα του Ζοάο Μάριο

«Γεια σου ΑΕΚΑΡΑ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδο μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Μόνο ΑΕΚ»!