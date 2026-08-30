Ο Δημήτρης Τομαράς στέκεται στο blog του στο Gazzetta κυρίως σε 2 πρόσωπα όσον αφορά στην εκτός έδρας επικράτηση του Ολυμπιακού με 1-0 απέναντι τον Αστέρα.

Πάει και αυτό για τον Ολυμπιακό. Τελείωσε, πέρασε και έβγαλε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βρήκε απέναντί του έναν Αστέρα που έπαιξε επιθετικά και τον απείλησε ως ένα σημείο και για άλλη μία αναμέτρηση δεν έκανε κάποια σούπερ εμφάνιση (όπως σούπερ ματς δεν είχε κάνει και με τον Ατρόμητο).

Ωστόσο σε μία ομάδα που παραμένει υπό διαμόρφωση και θα μας κρατήσει σε εγρήγορση σίγουρα μέχρις ότου δηλωθεί η ευρωπαϊκή της λίστα (το βράδυ δηλαδή της 2ας Σεπτεμβρίου) και που είχε 7 αλλαγές στην 11άδα της - με βάση το πώς έπαιξε με τον Ατρόμητο - το ζητούμενο ήταν η νίκη και άρα η ουσία. Στον αγώνα ο Ολυμπιακός είχε πιο τρανταχτές ευκαιρίες από τους Αρκάδες με 2 τετ α τετ αλλά και 2 δοκάρια και κυρίως έχει να κρατήσει 2 πρόσωπα.

Ο Ζότα την ιδανική κεφαλιά και ο Σάλιακας την σέντρα - ταμάμ για γκολ

Από πέρυσι γίνεται κάθε τόσο η κουβέντα για το ποδόσφαιρο της... γιόμας και ότι οι σέντρες δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για τον Ολυμπιακό. Φυσικά το κάθετο και το στρωτό ποδόσφαιρο είναι κάτι που το θέλουν όλοι ή σχεδόν όλοι.

Ωστόσο υπάρχει και το ποδόσφαιρο της σέντρας. Της καλής και σωστής σέντρας. Των σωστών πλαγιοκοπήσεων και μεταβιβάσεων. Το αγωνιστικό παράδειγμα του Σάλιακα που έκανε με διαφορά την κορυφαία εμφάνιση που έχουμε δει από δεξιό μπακ φέτος στον Ολυμπιακό και έβγαλε μία ασίστ που εξήρε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ.

Ο δε Ζότα έδειξε και παλι ότι είναι παίκτης ουσίας. Ότι το έχει το γκολ. Όταν βρέθηκε σε θέση βολής έκανε αυτό που έπρεπε και βρήκε δίχτυα.

Κάτι που δεν έκαναν μην έχοντας τις ανάλογες τελικές και ο Ελ Καμπί (στο τετ α τετ του) αλλά και ο Ζέλσον όταν βγήκε απέναντι στον Παπαδόπουλο. Είχαν 2 εκτελέσεις πάνω στον αντίπαλο γκολκίπερ που ναι μεν έκανε ένα ιδιαίτερα καλό παιχνίδι αλλά σε αυτές τις φάσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν την δουλειά του ιδιαίτερα εύκολη.

Υ.Γ. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι που δεν βλέπαμε την κατάλληλη σύνδεση κέντρου - επίθεσης ωστόσο για ένα σημαντικό διάστημα οι παίκτες του Ολυμπιακού έπαιξαν με καλό πρέσινγκ πάνω στους αντιπάλους τους. Ακόμα και παίκτες που δεν είναι το βασικό τους ατού αυτός ο τομέας.

Υ.Γ. 2 Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει σίγουρα έναν ακόμα χαφ και άλλον έναν εξτρέμ. Ανάλογα με τα δεδομένα και τις συνθήκες μπορεί να αποκτηθεί και ένας φορ και ίσως και κάτι ακόμα.

Υ.Γ. 3 Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Ροντινέι - που δεδομένα έχει προσφέρει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό - ως προς τον σχεδιασμό δεν δύναται να αλλάξει πολλά. Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Πέντερσεν έχει 2 δεξιά μπακ ενώ έναν έξτρα εξτρέμ (εφόσον ο Βραζιλιάνος λογιζόταν περισσότερο ως εξτρέμ) θα τον έκλειναν έτσι και αλλιώς οι Ερυθρόλευκοι.