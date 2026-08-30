Η Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τελικά υπέστη ρήξη χιαστού και τίθεται νοκ-άουτ για τους επόμενους μήνες.

Το διαυγές χαμόγελο του Γιάννη Κωνσταντέλια ξεθώριασε μετά το άδοξο ντεμπούτο του στη Bundesliga. Αν και όλα είχαν ξεκινήσει ιδανικά απέναντι στο Αμβούργο με τον 23χρονο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη Γερμανία, μια διεκδίκηση της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο αρκούσε για να ακολουθήσει ένας εφιάλτης.

Στο 54΄του αγώνα ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο γόνατο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς από τον αγωνιστικό χώρο, σε μια εξέλιξη που σήμανε από την πρώτη στιγμή συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Γερμανών άλλωστε δεν ήταν καθόλου καλές, με τον προπονητή των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας να αφήνουν να εννοηθεί μετά το ματς πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα λείψει για μεγάλο διάστημα.

Τελικά οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το χειρότερο δυνατό σενάριο, με τη Ντόρτμουντ να ανακοινώνει πως ο Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα απουσιάσει από τα γήπεδα για τους επόμενους μήνες.

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, στον χθεσινό αγώνα του Σαββάτου απέναντι στο Αμβούργο, και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες. Όλη η οικογένεια της Ντόρτμουντ είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των Βεστφαλών.