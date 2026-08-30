Γρηγορίου: «Δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επανέλαβε την εστίασή του στη συγκέντρωση βαθμών έως ότου αποκτήσει ο Άρης την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει.

Ο προπονητής του Άρη έβαλε καλό βαθμό στους ποδοσφαιριστές του έπειτα από τη νίκη επί του ΟΦΗ. «Ήταν σημαντική νίκη γιατί το ζητούμενο είναι οι νίκες, με τόσα νέα πρόσωπα που ήρθαν στο τελευταίο διάστημα. Να παίρνουμε τους βαθμούς μέχρι να αφομοιώσουμε πράγματα και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να βρούμε την ταυτότητά μας στο μέγεθος που θέλουμε. Οπότε, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπήκαμε καλά στο ματς και μέσα από την πίεσή μας κλέψαμε μπάλα και προηγηθήκαμε με εξαιρετικό τελείωμα από τον Μανού. Δεν κινδυνεύσαμε με εξαίρεση μια κακή συνεννόηση. Δεν κινδυνεύσαμε, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις αλλά δεν είχαμε την ένταση που θέλω στο πρώτο ημίχρονο. Είναι δικαιολογημένο γιατί μπήκαν παιδιά που μπήκαν αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση και δεν είναι εύκολο να υπάρχει ένταση. Προσπαθήσαμε να μην κινδυνέψουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες στο τρανζίσον απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ο ΟΦΗ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, φρεσκάραμε την επιθετική γραμμή για να ανεβάσουμε τις γραμμές μας και πετύχαμε ένα υπέροχο γκολ με τον Κουαμέ. Πάλι δεν κινδυνέψαμε και θα μπορούσαμε να είχαμε διευρύνει το προβάδισμα με τις ευκαιρίες που είχαμε και δεχθήκαμε ένα γκολ όταν βγήκε ο Φαμπιάνο. Κρατάω τους τρεις βαθμούς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο για τη στήριξη στα παιδιά και μακάρι παιχνίδι με παιχνίδι να έρχονται περισσότεροι για να στηρίξουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς, ήδη κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Σε ερώτηση για την κατάσταση του Φαμπιάνο Λέισμαν, απάντησε ότι… «δε νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό, αλλά ένα χτύπημα. Ευελπιστώ να μην είναι σοβαρό, να μη γύρισε το γόνατο. Θα έχουμε εικόνα στο επόμενο 48ώρο».