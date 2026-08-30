Γρηγορίου: «Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, είναι ο ηγέτης μας»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου στη ΝOVA μετά τη νίκη του Άρη επί του ΟΦΗ με 2-1 και η αναφορά στον Φαμπιανό.

Ο Άρης έκανε το 2Χ2 στην τρέχουσα Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-1. Ο προπονητής των Θεσσαλονικιών, Μιχάλης Γρηγορίου, στις δηλώσεις του μετά το ματς αναφέρθηκε τόσο στο αποτέλεσμα της ομάδας του, όσο και στον τραυματισμό του Φαμπιάνο στο φινάλε.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου

«Έχουμε τονίσει ότι είναι ένα παιχνίδι που θέλαμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό είναι ο ζητούμενο μέχρι να ενταχθούν τα νέα παιδιά. Υπάρχουν παίκτες που ήρθαν και αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες. Μέχρι να αποκτήσουμε την ταυτότητα που θέλουμε, θα πρέπει να παίρνουμε πρώτα τους τρεις βαθμούς.

Μετέπειτα ακολουθεί το καλό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά μπήκαν πίεσαν και με το εξαιρετικό γκολ του Κουαμέ εδραιώσαμε τη νίκη. Με το πέναλτι είχαμε την ευκαιρία να "τελειώσουμε" το παιχνίδι, δεν έγινε, μείναμε με 10 και δεχθήκαμε γκολ.

Δεν χρειάζεται να τονίσω κάτι για την ομάδα του ΟΦΗ. Συγχαρητήρια, τώρα που έχω και την ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε με το τι ψυχολογία ήρθε να μας αντιμετωπίσει».

Για τους νέους παίκτες: «Είναι σημαντική η ποιότητα. Έχουμε αρκετά παιδιά με ποιότητα. Κάποια εξ αυτών, μένουν και στον πάγκο. Προφανώς και είναι ό,τι καλύτερο για έναν προπονητή, να έχει ποιοτικούς παίκτες και στον πάγκο. Το ομαδικό πνεύμα είναι αυτό που κυριαρχεί. Γι’αυτό τους δίνω συγχαρητήρια».

Για τον τραυματισμό του Φαμπιάνο: «Είναι χτύπημα, ευελπιστώ όχι κάτι σοβαρό αλλά πρέπει να το δούμε το επόμενο 48ωρο. Είναι ο ηγέτης της ομάδας μας, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό».