Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Γνωστή έγινε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για να αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου στην πρεμιέρα των «πράσινων» στο Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Ινάκι Πένια παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια έχοντας μπροστά του τους Πάλμερ-Μπράουν και Φαν Ντρόνγκελεν, με τον Ντε Φράι να μένει για πρώτη φορά στον πάγκο από την αρχή της σεζόν.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Κάτρης, ο οποίος θα φέρει για πρώτη φορά και το περιβραχιόνιο από την αρχή του αγώνα ενώ στο αριστερό θα παραμείνει ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Κοντούρης με τον Κάνγκουα ενώ στα δύο άκρα θα είναι ο Πελίστρι από τη μία και ο Γιάγκουσιτς από την άλλη. Την κορυφή της επίθεσης θα μοιραστούν οι Ραστόντερ και Ντέσερς.

Οι αναπληρωματικοί των «πράσινων»:

Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Ντε Βράι, Λάβδας, Αντίνο, Ταμπόρδα, Λούζα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Τεττέη, Λιβάι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Πάλμερ-Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Κάνγκουα, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Ντέσερς.