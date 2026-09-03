Αζεντίν Ουναϊ: Παναθηναϊκός - Αποθέωση στο ΟΑΚΑ για τον Μαροκινό
Τρέλα για Αζεντίν Ουναϊ. Ο 26χρονος διεθνής Μαροκινός μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μόλις τον αντίκρισαν τον χειροκρότησαν θερμά, φώναζαν ότι είναι παικταράς, του ζήτησαν το πρωτάθλημα κι εκείνος αντέδρασε με ένα χαμόγελο. Γνωρίζει, άλλωστε, ότι ο κόσμος του τριφυλλιού τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση κι ότι περιμένει πολλά από τον ίδιο, ώστε να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή.
Στη συνέχεια με στελέχη του Παναθηναϊκού κι εκπροσώπους του πήρε θέση σε μπουθ στο ΟΑΚΑ.
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