Δείτε πότε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των λιστών για τις ομάδες που θα παίξουν σε league phase φέτος.

Τα καλοκαιρινά προκριματικά ολοκληρώνονται αυτήν την εβδομάδα, με την Ελλάδα να έχει δεδομένα τρεις ομάδες σε league phase (ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΟΦΗ) και να ευελπιστεί πως θα κάνει το 5/5, με Παναθηναϊκό και ΟΦΗ να κυνηγούν την πρόκριση σε εκείνη του Conference League.

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών, οι εκπρόσωποί μας, όπως και όλοι οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν σε league phase σε Champions, Europa και Conference League, θα κληθούν να υποβάλουν τις λίστες τους με τους ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για τα ευρωπαϊκά ματς.

Η σχετική προθεσμία έχει ισχύ μέχρι τις 00:59, ξημερώματα Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Πρακτικά δηλαδή, μέχρι Τετάρτη, 2 του μήνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στη Λίστα Α, μπορούν να δηλωθούν μέχρι 25 ποδοσφαιριστές, οκτώ εκ των οποίων πρέπει να είναι γηγενείς.

Στη δε Λίστα Β, μπορούν να μπουν απεριόριστοι παίκτες μέχρι και την προηγουμένη των αγώνων, αρκεί να έχουν γεννηθεί από το 2005 και μετά και να έχουν παίξει στην ομάδα για δύο χρόνια σερί ή για τρία χρόνια συνολικά με μάξιμουμ έναν μονοετή δανεισμό στο διάστημα αυτό, σε κλαμπ της ίδιας χώρας.