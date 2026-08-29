Ο Παναθηναϊκός είδε τα πρώτα εισιτήρια για τη Λιβαδειά να εξαντλούνται άμεσα και γι' αυτό κινήθηκε για να εξασφαλίσει ακόμη περισσότερα.

Η πρόκριση που πέτυχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε και το κοντινό της απόστασης με τη Λιβαδειά, όπου οι «πράσινοι» αγωνίζονται τη Δευτέρα (31/08-19:30) κόντρα στον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχουν προκαλέσει μεγάλη ζήτηση στις τάξεις του κόσμου για το συγκεκριμένο ματς.

Τα πρώτα 800 εισιτήρια που πήρε το «τριφύλλι» εξαντλήθηκαν ήδη με αποτέλεσμα το «τριφύλλι» να ζητήσει να του παραχωρηθεί κι άλλη θύρα, πέρα από την 4 που γέμισε. Οι Βοιωτοί ήταν θετικοί κι έδωσαν στον Παναθηναϊκό και τη θύρα 5, ήτοι άλλα 600 εισιτήρια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 1.400.

Η τιμή διάθεσής τους είναι στα 40 ευρώ και αναμένεται κι εκείνα να γίνουν... καπνός μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη ζήτηση που υπάρχει. Ωστόσο, ακόμη κι αν συμβεί αυτό, οι «πράσινοι» είναι πρόθυμοι να αιτηθούν για περισσότερα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στη θύρα 4, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 5, στην τιμή των 40 ευρώ, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

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