Όταν όλοι στον ΠΑΟΚ θα έχουν κοινό στόχο...

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου κρατάει μία ατάκα του Σαββίδη από την ομιλία του στην ομάδα, σχολιάζει τις μεταγραφές σε σχέση και με τους άλλους και έχει πολλά άλλα σχόλια για ΠΑΟΚ που παίζει στον Ατρόμητο και όχι μόνο…

Μία πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΠΑΟΚ μόλις ξεκίνησε... Ίσως και να συνεχίζεται από το ξεκίνημα του… ιστορικού 2026. Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία ο Ιβάν Σαββίδης έκανε μία δημόσια εμφάνιση και μίλησε στους παίκτες και στους προπονητές…

Προχθές στο κείμενό μου όπου κατέγραφα όλες μα όλες τις αιτίες της αποτυχίας του καλοκαιριού, σημείωνα στο τέλος: «Ο Σαββίδης έχει την βασική ευθύνη για όλα όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ. Τα ξέρει όλα. Γνωρίζει καλά ο Σαββίδης τι πληρώνει η ομάδα με όλα τα λάθη, τις παραλείψεις, τις χρόνιες καθυστερήσεις, την κακή εσωτερική συνεργασία (ξέρει για τα εμπόδια στον Μάτος) αλλά γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται και με τη διαιτησία. Έχει ευθύνη να τα λύσει όλα».

Χθες μιλώντας στην ομάδα και απ’ όσα δημοσιοποιήθηκαν (γιατί είπε πολλά ακόμη προσπαθώντας να τονώσει τους πάντες) τόνισε κάποια στιγμή: «Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο». Εδώ είμαστε…

Όποιος και αν είναι ο στόχος (μίλησε και γι αυτό στους παίκτες) ξέρει καλά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ όπως βέβαια και οι γιοι του, ότι αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΔΕΝ έχουν όλοι τον ίδιο στόχο. Στο κάτω κάτω αν ήταν αλλιώς τα πράγματα και υπήρχε σύμπνοια, ο Σαββίδης ΔΕΝ θα έλεγε τέτοιο πράγμα…

Μεταγραφές και ομάδα

Πάμε λίγο στα μεταγραφικά όπου οφείλουμε και πάλι να θυμίσουμε το πιο βασικό στοιχείο. Για να απαριθμήσουμε:

- Χθες ο ΠΑΟΚ συμφώνησε να φέρει έναν δεύτερο δανεικό στο φετινό του ρόστερ. Ο Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ έχει (θεωρητική) χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμυρίων και η οψιόν απόκτησής του του μπήκε στα οκτώ.Αυτή τη στιγμή είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη αξία στον ΠΑΟΚ!

- Στα δέκα εκατομμύρια είναι η αξία του Σέρβου Ούγκρεσιτς που αποκτήθηκε προχθές από τον ΠΑΟΚ με μεταγραφή οκτώ εκατομμυρίων από την Παρτιζάν.

- Εφτά εκατομμύρια αποτιμάται ο Λουσέ που επίσης αποκτήθηκε με μεταγραφή.

- Πιο κάτω είναι η αξία των Γιαννούλη, Τάχα Άλι, Χατζηδιάκου που επίσης αποκτήθηκαν με μεταγραφές από τις ομάδες τους…

Ο ΠΑΟΚ με τον Βραζιλιάνο στόπερ φθάνει -σε αξία- στα 103 εκατομμύρια και με τον φορ που θα πάρει μπορεί να πλησιάσει τα 110! Άρα, σύμφωνα με όλους που «μετράνε» ομάδες με τα χρήματα, θα έχει… ομαδάρα. Έτσι είναι; Για όλες τις μπαλαδόφατσες που… παίζουν με τα νούμερα και πιστεύουν ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ξαναρωτάω: Τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφές 20 εκατομμυρίων και εκτοξεύει την χρηματιστηριακή αξία του παρά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια θα είναι καλά; Αυτό είναι το ποδόσφαιρο;

Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι η ΑΕΚ. ΟΜΑΔΑ. Η αξία των παικτών της είναι μόλις 84 εκατομμύρια!

Ο Παναθηναϊκός δίνει-δίνει και... ξαναδίνει, έφθασε τα 115 εκατομμύρια, ΟΜΑΔΑ όμως θα δούμε αν κάποτε θα κάνει…

Ο Ολυμπιακός έφθασε τα 178 και σε λίγο θα μετράμε αν είναι μεγαλύτερη η αξία των παικτών του ή οι σέντρες που επιχειρούν σε ένα ματς…

Πάμε πάλι: Οι 11 καλύτεροι παίκτες ΔΕΝ κάνουν την καλύτερη ομάδα. Οι 11 που ΜΑΖΙ παίζουν καλύτερα θα πετύχουν. Όπου… ΜΑΖΙ βάλτε:

- Τακτική

- Νοοτροπία

- Αυτοπεποίθηση

- Δεμένο γκρουπ

- Χημεία και σύνθεση χαρακτηριστικών

- Διαχείριση καταστάσεων και προσωπικοτήτων

Μέσα σε όλα βέβαια υπάρχει και κυριαρχεί και η αύρα στον Σύλλογο σε όλο τον περίγυρο που εν πολλοίς διαμορφώνεται και από τα αποτελέσματα.

Όλα τα παραπάνω… μαζί σημαίνουν… ΔΟΥΛΕΙΑ! Εννοείται ότι και η ποιότητα του ρόστερ πρέπει να έχει ένα μίνιμουμ και να είναι κοντά στον ανταγωνισμό. Από εκεί και πέρα όμως ο προπονητής και η δουλειά του, μαζί με τους συνεργάτες και τους υπευθύνους της ομάδας που όλοι μαζί παλεύουν για τα ψυχοπνευματικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να πετύχεις.

Το κλείνουμε… Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα μα... πάρα πολλή δουλειά για να κάνει ομάδα. Φυσικά και πρέπει να πάρει άλλον έναν πολύ καλό φορ, φυσικά και δεξί μπακ. Αλίμονο…

Ακόμη όμως και αν τα 20 εκατομμύρια των αγορών γίνουν 30, ακόμη και αν η αξία του ρόστερ φθάσει στα 150 εκατομμύρια, η επιτυχία θα κριθεί ΚΥΡΙΩΣ από τη δουλειά του προπονητή μέσα στο γήπεδο και το πόσο θα πείσει το ρόστερ για τη φιλοσοφία του. Όπως ακριβώς τα κατάφερε ο Νίκολιτς που αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΣ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Λίσι το «παλεύει». Στην μίνι παρουσίασή του στα αποδυτήρια (άλλη δεν έγινε προς τον κόσμο…) του υποσχέθηκαν ότι θα τον στηρίξουν. Η στήριξη όμως δεν πρέπει να είναι στα λόγια. Πράξεις χρειάζονται. Για παράδειγμα: Αυτονόητη στήριξη είναι όταν ο προπονητής ξέρει ότι θα χάσει τον καλύτερό του παίκτη και προετοιμάζεται και δεν το μαθαίνει μία μέρα πριν το αστέρι μπει στο αεροπλάνο… Έτσι δεν είναι;

* Απόψε ο ΠΑΟΚ παίζει στο Περιστέρι και πρέπει να κερδίσει. Επίσης πρέπει να βελτιώνεται. Ας δούμε επιτέλους καλή-επιθετική παρουσία στην άμυνα. Φθάνει με τα πίσω βήματα και την παθητικότητα…

* Από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι ξέρουν πώς άλλαξαν βασικά πρόσωπα στην ομάδα (και προπονητής, αθλητικός διευθυντής) και ό τι χρειάζονται χρόνο. Θα τους στηρίξουν όλους. Θα κάνουν τις τελευταίες μεταγραφές με φορ, στόπερ (έρχεται ο Βραζιλιάνος) και λογικά δεξί μπακ. Από εκεί και πέρα επιμένουν με ακρίβεια στα χρονοδιαγράμματα. Ιανουάριο ξεκινάει το αθλητικό κέντρο και καλοκαίρι του 2027 το νέο γήπεδο. Παραδέχονται το χρονικό λάθος με την παρουσίαση στοιχείων από τις μελετητικές εταιρίες. Αυτή θα γίνει τελικά -όπως λένε- μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

* Η τοξικότητα και ο αρνητισμός στον ΠΑΟΚ έχει φθάσει στο σημείο να αναφέρεται ότι υπήρξε θέατρο στο πέναλτι που έκρινε την πρόκριση ΜΟΝΟ από τους Νορβηγούς. Τέτοια αρρώστια! Αν γράψεις εδώ ότι ήταν απόφαση-σκάνδαλο θα πρέπει μετά να εξομολογηθείς γιατί… «σκοπεύεις να αποπροσανατολίσεις». Το μόνο που δεν έχουμε δει, είναι επιθέσεις στους Νορβηγούς επειδή γράφουν για το ανύπαρκτο πέναλτι που έκρινε την πρόκριση! Ποιο είναι το πρόβλημα μέσα σε όόλα τα άλλα που έγιναν εδώ και μήνες, να αναφέρεται ΚΑΙ αυτό και όλα τα άλλα με την Άντερλεχτ; Και στο κάτω-κάτω όποιος χάρηκε με την απόφαση γιατί τον «βόλεψε» δεν είναι κακό να το κρύβει…

* Το 2026 έφερε και τραυματισμό του Κωνσταντέλια στη φάση που όλη η Γερμανία άρχισε να μιλάει γι’ αυτόν… Όχι! Όχι! Μην πιστεύετε στην αύρα…

Από την άλλη: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη μίλησε για τον ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια; Για ποιον λόγο; Η πλάκα είναι ότι οι Αρειανοί αντέδρασαν και έβγαλαν ανακοίνωση επειδή δεν ασχολείται και με τη δική τους ομάδα…