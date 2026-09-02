Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ετοιμάζονται για μία επανάληψη του περσινού τελικού του Κυπέλλου, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της 1η αγωνιστικής της φετινής League Phase της διοργάνωσης (Live από Gazzetta), με τους Κρητικούς να ξεκινάνε την υπεράσπιση του στέμματος τους και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να πάρουν την εκδίκηση τους.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, που παρέμεινε στην συμπρωτεύουσα μετά τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη ώστε να αποφύγει δεύτερο ταξίδι στον ίδιο προορισμό μέσα σε λίγες ώρες, προπονήθηκε αυτές τις δυο μέρες στη Νέα Μεσήμβρια.

Οι Άαρον Ισέκα και Χρίστος Σιέλης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή των Κρητικών: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανοτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.

Από την άλλη η αποστολή του δικεφάλου του βορρά αποτελείται από το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Σέρβο, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Μεϊτέ, Λουσέ και Σαρρής που συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους, αλλά και ο Παντελής Χατζηδιάκός, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου.

Η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθέι στην Τούμπα, είναι προγραμματισμένη για τις 22:15 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΚΑΙ.