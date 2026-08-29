Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν.

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την ολοκλήρωση του deal για την πολύ σημαντική μεταγραφή του Όνγκιεν Ούγκρεσιτς. Ο 20χρονος μέσος από τη Σερβία έφτασε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (28/08) και αφότου πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις του, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά», όντας η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του.

Η διάρκεια αυτού θα είναι πέντε έτη ενώ υπενθυμίζουμε ότι πέρα από τα 8 εκατ. ευρώ που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Παρτιζάν για να τον κάνει δικό του, θα γίνει και σχετικό φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων στην Τούμπα.

Εκείνος, παρά τα μόλις 20 έτη ζωής, μετράει ήδη 63 συμμετοχές με την Παρτιζάν, κατά τις οποίες έχει σκοράρει 11 γκολ ενώ έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μάλιστα, εκείνος έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο του και με την εθνική ομάδα των ανδρών της Σερβίας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Ο Σέρβος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2031.

29.08.2026 Γεννημένος τον Ιούλιο του 2006, ο ύψους 1,88μ. μέσος Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι προϊόν των ακαδημιών της Παρτίζαν, αρχηγός στην ομάδα του Βελιγραδίου, με παρουσία τόσο στις μικρές Εθνικές ομάδες της Σερβίας όσο και στην Εθνική ανδρών. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην ακαδημία Μλάντι Βούκοβι και σε ηλικία μόλις οκτώ ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Παρτίζαν. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Παρτίζαν στις 8 Δεκεμβρίου 2024 και στις 27 Απριλίου 2025 πέτυχε το πρώτο του γκολ, απέναντι στη Ραντνίτσκι. Τον Ιούλιο του 2025 άρχισε να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, σκόραρε στη νίκη της Παρτίζαν επί της AEK Λάρνακας (2-1), παρότι στη συνέχεια οι Σέρβοι αποκλείστηκαν στα πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς έχει εκπροσωπήσει τη Σερβία σε επίπεδο Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ21, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την ανδρική Εθνική Σερβίας, στην επικράτηση με 3-1 επί της Ανδόρας.

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