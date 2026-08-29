Σε ένα παιχνίδι γεμάτο συγκινήσεις Βόλος Elabet και Ηρακλής παίρνουν από έναν βαθμό με τον «γηραιό» να αντέχει παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 54'.

Με έναν βαθμό έφυγαν από το Πανθεσσαλικό ο Βόλος Elabet και ο Ηρακλής. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές συγκινήσεις πέτυχαν από ένα γκολ με τους φιλοξενούμενους να μένουν με 10 παίκτες από το 54', ενώ στο συγκεκριμένο λεπτό αποβλήθηκε και ο Βάλτερ Ματσάρι. Οι «κυανόλευκοι» διαμαρτύρονται πως στο 1-1 η μπάλα δεν πέρασε από την γραμμή.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Κώστας Μπράτσος ξεκίνησε τον Βόλο Elabet με σύστημα 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, τον Μύγα δεξί μπακ, τον Τσοκάνη αριστερό και τους Κάργα ΕΣ-Σαουμπί στα στόπερ. Οι Γρόσδης, Μπαρέ ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Λάμπρου αριστερό εξτρέμ, τον Φουρτάδο δεξί και πίσω από τον Ουρτάδο τον Τζόκα.

Από την πλευρά του ο Βάλτερ Ματσάρι κατέβασε τον Ηρακλή με το αγαπημένο του 3-4-3 και τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τους Βούρομ Πίνια και Ρος στα στόπερ, με τον Νανού να έχει όλη την αριστερή πλευρά και τον Σόρια όλη την δεξιά. Οι Καϊμπουέ και Σουρλής ήταν τα αμυντικά χαφ με την τριπλέτα στην επίθεση να αποτελούν από αριστερά προς τα δεξία οι Μιρ, Κόλιτς και Νίζετ.

Έλεγχο χωρίς μεγάλη φάση ο Βόλος Elabet, γκολάρα στην πρώτη του φάση ο Ηρακλής

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που από την αρχή οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο, αλλά με εξαίρεση δύο δυνατά σουτ του Τζόκα που έβγαλε ο Αθανασιάδης δεν μπόρεσαν να απειλήσουν, καθώς οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν πολύ ωραία πίσω.

Κρατώντας σχετικά εύκολα το μηδέν, ο «γηραιός» προσπάθησε να βγει μπροστά και στην πρώτη του καλή στιγμή σκόραρε. Συγκεκριμένα στο 27' μετά από κακή εκτέλεση φάουλ του Κόλιτς η μπάλα στρώθηκε στον Νανού και αυτός με έναν... κεραυνό από μακριά την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 για τους «κυανόλευκους», σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Χαμός στο δεύτερο με αποβολές και ισοφάριση του Βόλου

Το δεύτερο ημίχρονο είχε σαφώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το πρώτο, παρότι και σε αυτό μπήκε ένα γκολ. Είχε ωστόσο ένταση, δύο αποβολές μία σε παίκτη και μία σε προπονητή (και τις δύο για τον Ηρακλή) και σίγουρα μόνο αδιάφορο παιχνίδι δεν ήταν.

Μέσω VAR κόκκινη ο Μιρ

Οι Βολιώτες από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου πίεσαν και στο 54' έμειναν με παίκτη παραπάνω. Συγκεκριμένα σε μια αντεπίθεση του Ηρακλή ο Σιαμπάνης πρόλαβε τον Μιρ που τον βρήκε με τις τάπες. Ο Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR και έδειξε απευθείας κόκκινη στον παίκτη του Ηρακλή. Μάλιστα στο ίδιο λεπτό απέβαλλε με δύο κίτρινες και τον Βάλτερ Ματσάρι.

Συνεχής πίεση και γκολ στο 84' για τους γηπεδούχους

Παίζοντας και με παίκτη παραπάνω ο Βόλος Elabet συνέχισε να πιέζει αλλά δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Τελικά το έκανε με τον Γκονζάλες που έπιασε το σουτ, ο Αθανασιάδης προσπάθησε να διώξει η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, ο Βούρος έδιωξε αλλά ο Τσιμεντερίδης είπε πως πέρασε την γραμμή και έτσι έγινε το 1-1 με τους φιλοξενούμενους να φωνάζουν πως δεν την είχε περάσει. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

MVP: Και μόνο για την γκολάρα που έβαλε και άνοιξε το σκορ ο Νανού αξίζει να είναι ο πολυτιμότερος του αγώνα.

Στο ύψος του: Από τους γηπεδούχους θα βάλουμε τον Τζόκα που απείλησε πολλές φορές με δυνατά σουτ, ενώ από τους φιλοξενούμενους το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που μέχρι το 85' είχε νικήσει σε όλες τις μονομαχίες.

Αδύναμος κρίκος: Με δεδομένο πως άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες θα βάλουμε τον Μιρ που πήγε με τις τάπες πάνω στον Σιαμπάνη.

Γκάφα: Το ίδιο θα βάλουμε και σε αυτή την κατηγορία.

Στραγάλι: Στην φάση της αποβολής κλήθηκε από το VAR, ενώ σε αυτή του 1-1 ο βοηθός του έτρεξε προς το τέρμα. Συνολικά ο Τσιμεντερίδης άφησε και τις δύο ομάδες και ειδικά τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται.

To ταμείο του Gazzetta: Στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος Elabet είχε τον έλεγχο, ο Ηρακλής στην πρώτη του φάση σκόραρε, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο τέλος με ένα γκολ για το οποίο φωνάζουν οι φιλοξενούμενοι.

Βόλος Elabet (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (46΄ Ρεγκίς), Κάργας, Τσοκάνης (63΄ Χαραλαμπόγλου), Γρόσδης, Ες Σαουμπί, Τζόκα, Ουρτάδο, Λάμπρου, Μπάρε (69΄ Κόμπα), Φουρτάδο (46΄ Γκονζάλες).

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Ρος, Πίνια, Βούρος, Μιρ, Νανού, Καϊμπουέ (70΄ Μορένο), Σουρλής (82΄ Τσάκλα), Νίζετ (70΄ Κράιντς), Σόρια (77΄ Μουνιόθ), Κόλιτς (70΄ Κούστα).